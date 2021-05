FIFA eNations Cup 2021: Italia quarta nel girone in attesa degli ultimi round

Come vi abbiamo già riferito sulle nostre pagine, gli Azzurri della eNazionale FIFA 21 Powered by TIMVISION hanno intrapreso una nuova avventura competitiva in concomitanza dell'inizio della FIFA eNations Cup 2021.

Il team, composto da Karim "Karimisbak" Rmaiti e Rocco "Guarinojr" Guarino per PS4 e Gianluca "Pignone" Ciliberti per Xbox, hanno giocato le loro prime partite ed affrontato le altre nazioni in questa prima fase a gironi della competizione. Al termine dei match, giocati contro Russia, Irlanda, Scozia e Portogallo, gli Azzurri risultano attualmente quarti nel girone B, dopo aver totalizzato una vittoria (4-1 contro la Russia), due pareggi (3-3 contro l'Irlanda e 3-3 contro la Scozia), e purtroppo una sconfitta (0-6 contro il Portogallo).

Le prime quattro squadre che riusciranno a classificarsi nei rispettivi gironi potranno accedere alla Winner Bracket, la fase successiva del torneo che si terrà sabato 22 e domenica 23 maggio, all'interno della quali si scontreranno le 16 nazionali qualificate. Da qui, le 8 nazionali vincenti andranno alla fase finale del torneo che si disputerà a Copenaghen, mentre gli 8 team sconfitti potranno essere ripescati affrontandosi tra loro in una competizione separata, chiamata Second Chance Brakcet che offrirà alle due finaliste e alla terza classificata gli ultimi tre pass per l'Europa. Potete continuare a seguire gli Azzurri durante i match di sabato e domenica collegandovi al canale Twitch della FIGC e sul sito della eNazionale.