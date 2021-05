FIFA eNations Cup 2021: i match degli Azzurri in diretta sul canale Twitch della FIGC

Da domani, gli Azzurri della eNazionale FIFA 21 Powered by TIMVISION parteciperanno alla loro prima competizione internazionale di rilievo, la FIFA eNations Cup 2021, torneo prestigioso che potrà vantare la partecipazione di tutte le federazioni mondiali.

A rappresentare i colori dell’Italia ci penseranno Karim "Karimisbak" Rmaiti e Rocco "Guarinojr" Guarino per PS4 e Gianluca "Pignone" Ciliberti per Xbox, i tre eplayer che nelle scorse settimane hanno vinto i tornei di selezione organizzati e promossi da FIGC e TIM.

Per quanto riguarda la regione europea, la prima fase a gironi si svolgerà giovedì 20 e venerdì 21 maggio, e vedrà impegnate un totale di 32 squadre europee suddivise in 4 gruppi. L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo B, dove dovrà vedersela con Finlandia, Russia, Paesi Bassi, Irlanda, Spagna, Scozia e Portogallo. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accederanno alla fase successiva del torneo, denominata Winner Bracket, che si disputerà sabato 22 e domenica 23 maggio e vedrà affrontarsi le 16 nazionali qualificate dopo la fase a gironi. Le 8 nazionali vincenti otterranno l'accesso alla fase finale del torneo che si terrà il prossimo agosto a Copenaghen. Le 8 nazionali sconfitte nel Winner Bracket avranno un’altra occasione per qualificarsi affrontandosi tra loro in un altro torneo, il Second Chance Bracket, che offrirà alle due finaliste e alla terza classificata gli ultimi tre pass per l'Europa.

I nostri Azzurri giocheranno nel TIM Space di via Magolfa a Milano, dove avranno a disposizione di connessioni in fibra FTTH con velocità fino a 1 Gigabit/s. Potrete seguire le partite in diretta streaming a partire dalle 16:45 di domani 20 maggio su TIMVISION, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della FIGC.