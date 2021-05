FIFA eNations Cup: l'Italia supera la fase a gironi e si qualifica al Winner Bracket

Grazie alla vittoria per 6-0 sulla Spagna e al pareggio per 3-3 rimediato contro la nazionale finlandese, l'Italia ha conquistato il quarto posto del Gruppo B nella fase a gironi della FIFA eNations Cup, conquistando il diritto di partecipare al Winner Bracket.

Gli Azzurri della eNazionale FIFA 21 Powered by TIMVISION sono quindi riusciti a farci dimenticare la sconfitta rimediata contro l'Olanda, prima nel girone, durante la seconda e ultima giornata della fase a gironi, terminando a pari merito con la Russia (entrambe a 20 punti) e staccando un pass per la fase successiva grazie alla miglior differenza reti: 3 per l'Italia e -1 per i russi. A vestire i colori azzurri, ricordiamo, ci sono Karim "Karimisbak" Rmaiti e Rocco "Guarinojr" Guarino per PS4 e Gianluca "Pignone" Ciliberti per Xbox, tre eplayer che nelle scorse settimane hanno vinto i tornei di selezione organizzati e promossi da FIGC e TIM.

Al Winner Bracket, che si disputerà oggi 22 e domani 23 maggio, partecipano le 16 nazionali europee che si sono qualificate dopo la fase a gironi, ossia le prime 4 classificate per ognuno dei 4 gruppi. Le 8 nazionali vincenti nel Winner Bracket otterranno l'accesso alla fase finale del torneo che si terrà il prossimo agosto a Copenaghen, mentre le 8 nazionali sconfitte avranno un’altra occasione per qualificarsi affrontandosi tra loro in un altro torneo, il Second Chance Bracket, che offrirà alle due finaliste e alla terza classificata gli ultimi tre pass.

I nostri Azzurri giocano nel TIM Space di via Magolfa a Milano, dove hanno a disposizione connessioni in fibra FTTH con velocità fino a 1 Gigabit/s. Potrete seguire le partite del Winner Bracket in diretta streaming a partire dalle 16:45 di oggi 22 maggio su TIMVISION, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della FIGC. L'Italia comincia affrontando la Svezia, prima classificata nel Gruppo A.