FIFA 19: prima edizione della eNations Cup a Londra, venti nazionali invitate

Per la prima edizione la FIFA eNations Cup, il torneo destinato a diventare il principale evento esport per le federazioni affiliate alla FIFA, sono state invitate venti nazionali. La Cup vedrà i team volare a Londra il 13 e 14 aprile. Le nazionali si scontreranno su FIFA 19 per il titolo di Campioni e una parte del ricco montepremi di $ 100.000.

Tra le rappresentative che parteciperanno ci sarà anche la nazionale statunitense, che potrebbe rappresentare una sorta di "Cavallo di Troia" per la FIFA per attecchire in un territorio ricco di potenzialità ma poco amante del calcio.

I primi membri del team eNational degli Stati Uniti saranno selezionati attraverso la 2019 eMLS Cup che si terrà al PAX East di Boston, con il vincitore e il secondo classificato che si qualificheranno per rappresentare la propria nazione a Londra. Se uno di questi due giocatori dovesse essere guadagnato da un giocatore non idoneo, il successivo giocatore americano idoneo sarà selezionato in base ai risultati dei playoff.

Jay Berhalter, responsabile commerciale e strategia per il calcio statunitense ha commentato che "Il team eNational della federazione statunitense metterà a disposizione una piattaforma unica per i migliori giocatori del paese per rappresentare gli Stati Uniti nel mondo".

Accanto agli Stati Uniti ci saranno l'Argentina, l'Australia, la Cina, la Danimarca, l'Inghilterra, la Finlandia, la Francia, il Messico, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Norvegia, il Portogallo, il Sudafrica, la Spagna e la Svezia.

La FIFA eNations Cup, inoltre, rappresenta una grande opportunità per la visibilità e il riconoscimento per i giocatori e le federazioni nazionali.

Chissà se in Italia vedremo mai una “eNazionale azzurra”. I talenti, di sicuro, non mancano.