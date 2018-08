FIFA eWorld Cup 2018: un successo senza precedenti per EA e FIFA

La eWorld Cup FIFA 18 è stata un enorme successo per EA e FIFA. La competizione ha generato oltre 29 milioni di visualizzazioni su più piattaforme online durante l'intero evento.

L'evento, della durata di tre giorni, si è tenuto all'O2 Arena di Londra quest'anno e ha riunito trentadue tra i migliori giocatori di tutto il mondo i quali si sono dati battaglia per i 250.000 Dollari di montepremio. Oltre 20 milioni di giocatori, provenienti da 60 paesi, si sono sfidati per l'intero campionato di questa stagione.

Il vincitore è stato, come abbiamo visto, Mosad "Msdossary" Aldossary dell'Arabia Saudita. Ha vinto il primo premio e un invito ai FIFA Football Awards.

Le 29 milioni di visualizzazioni rappresentano un aumento del 400 percento del pubblico rispetto all'evento dello scorso anno e raddoppiano gli spettatori degli EA SPORTS FIFA 18 Global Series Playoff svolti ad Amsterdam dal 28 maggio al 3 giugno.

"Il potenziale degli esport è enorme e l'aumento di quest'anno degli spettatori online è indicativo di questo potere che prende vita". Ha dichiarato in un comunicato Todd Sitrin, General Manager e Senior Vice President Competitive Gaming Division di EA SPORTS. "Abbiamo accelerato la crescita dei giochi competitivi attraverso la serie globale EA SPORTS FIFA 18 e la Grand Final di quest'anno, radunando insieme la comunità calcistica globale all'interno di questo ecosistema che vogliamo far crescere solo nelle prossime stagioni."

Il picco di spettatori per l'evento finale è stato stimato in 322.000 spettatori che hanno assistito al torneo attraverso 12 piattaforme digitali, oltre alle 19 emittenti che hanno coperto l'evento. I numeri ufficiali delle trasmissioni verranno comunque rivelati in un secondo momento.