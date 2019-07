FIFA eWorld Cup: annunciata la nuova edizione, tra i papabili anche due italiani

La FIFA ha annunciato che la FIFA eWorld Cup tornerà per una nuova edizione che si terrà a Londra dal 2 al 4 agosto. Avendo già ospitato la finale della FIFA eWorld Cup dello scorso anno, che ha visto Mosaad Aldossary incoronato campione del mondo, 32 dei migliori giocatori del mondo di FIFA si sfideranno ancora una volta all'O2 Arena.

Chi riuscirà a qualificarsi darà battaglia per diventare il campione del mondo di FIFA e portarsi a casa una parte del montepremi da $ 250.000, insieme a un viaggio per assistere ai FIFA Football Awards. Il montepremi totale della FIFA eWorld Cup è stato quindi aumentato rispetto alla finale dello scorso anno, per un totale di $ 500.000 che sarà distribuito tra i 32 concorrenti.

I 32 aspiranti campioni che parteciperanno le FIFA 19 Global Series saranno determinati dopo i FIFA 19 Global Series Playoff.

La prima tappa si è già svolta ad Amburgo (Xbox One), mentre l'altra si terrà dal 12 al 14 luglio a Berlino (PlayStation 4). Tra i giocatori che prenderanno parte ai playoff ci sarà anche la sorpresa tutta italiana Daniele “Dagnolf96” Tealdi, del team Pro2be, che ha vinto la Eleague Cup di Altanta e si è confermato al top8 al PLG Masters di Bucharest.

A tentare la scalata verso la qualificazione ci sarà anche Cosimo "NBD2699" Guarnieri del team Alkes Esport.

"Dopo l'incredibile successo del torneo dello scorso anno all'O2 Arena, siamo entusiasti di ospitare ancora una volta la Coppa eWorld FIFA in un luogo così iconico...", ha dichiarato Christian Volk, direttore di efootball e gaming della FIFA. "...siamo entusiasti di dare ai fan la possibilità di assistere al più grande evento FIFA competitivo fino ad oggi".

I biglietti, per chi fosse interessato, sono già in vendita sul sito ufficiale della FIFA.