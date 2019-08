Al via la FIFA eWorld Cup, in regalo un oggetto TOTS di FIFA 19 guardando la finale

La prima giornata del Grand Final della FIFA eWorld Cup ha finalmente preso il via nell'O2 Arena di Londra. Questo weekend, i più grandi giocatori di FIFA 19 si sfideranno per ottenere il prestigioso titolo di Campione del mondo.

Come se già non bastasse l'importanza dell'evento, EA Sports ha deciso di fornire un ulteriore incentivo per invogliare i giocatori a seguire la competizione. Tutti coloro che guarderanno la Semi-Finale e la Finale domenica 4 agosto sul canale Twitch ufficiale di EA Srports FIFA, riceveranno in regalo un pacchetto con un giocatore TOTS non scambiabile di uno dei primi cinque campionati. Prima, tuttavia, è necessario che colleghiate gli account Twitch ed EA recandovi a questo indirizzo. Si tratta di un requisito indispensabile, senza il quale non è possibile ricevere alcun regalo. Vi consigliamo di farlo subito, così da arrivare preparati alle Semi-Finali e alle Finali di domenica, che prenderanno il via alle ore 16:00.

Dopo il termine della FIFA eWorld Cup, l'attenzione di EA Sports sarà completamente rivolta al lancio di FIFA 20, fissato per il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Quest'anno, il calcistico dovrà fare a meno della Juventus, diventata esclusiva della serie PES per 3 anni.