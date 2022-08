FIFA e F1 22 guidano un altro trimestre di grandi incassi per Electronic Arts

È il momento di tirare le somme anche per Electronic Arts, che ha appena pubblicato il report finanziario relativo al primo trimestre dell'anno fiscale 2022/2023, corrispondente ai mesi da aprile a giugno 2022.

La compagnia americana può gioire ancora una volta, poiché ha registrato incassi per 1,76 miliardi di dollari (341 milioni derivanti dalla vendita dei giochi completi e 1,42 miliardi dai live service), in aumento del 14% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno fiscale. Buono anche l'utile netto, che assomma a 311 milioni di dollari, in crescita del 52% rispetto all'anno passato.

Il merito di questi risultati, che hanno superato anche le aspettative della stessa Electronic Arts, sarebbe riconducibile al continuo successo dei giochi del franchise di FIFA e all'ottimo lancio di F1 22. Parlando nello specifico del franchise calcistico, EA ha fatto notare che FIFA Mobile ha registrato il suo miglior trimestre di sempre, mentre FIFA Ultimate Team ha visto crescere il numero di giocatori medi del 40%, sia su base settimanale sia su base giornaliera.



Complessivamente, il numero dei giocatori dell'intero EA Network è ulteriormente cresciuto raggiungendo quota 600 milioni (appena tre mesi fa erano 580 milioni). Nel trimestre preso in esame Electronic Arts ha anche riacquistato 2,5 milioni di azioni, dal valore totale di 320 milioni di dollari.