FIFA FUT 18 Team of the Year: il Green sbusta in diretta stasera alle 19:00!

Nuova trasmissione dedicata a FIFA 18 Ultimate Team in onda stasera alle 19:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it

A inizio settimana, Electronic Arts ha svelato le carte FUT TOTY di attaccanti, difensori, centrocampisti e del portiere, questa la formazione Squadra dell'Anno:

Difensori

Leonardo Bonucci (Milan)

Dani Alves (Paris Saint Germain)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Centrocampisti

Luka Modrić (Real Madrid)

De Bruyne (Manchester City)

Kanté (Chelsea)

Attaccanti

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Lionel Messi (Barcellona)

Harry Kane Tottenham Hotspur

Portiere

David De Gea (Machester United)

Per scoprire come sfruttare al massimo la nuova formazione Squadra dell'Anno e le carte TOTY di FIFA 18 Ultimate Team, trasmissione in programma venerdì 19 gennaio alle 19:00.