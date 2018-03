FIFA FUT 18: nuova Sfida Creazione Rosa per gli incontri principali della settimana

ha lanciato una nuova(SCR) per FIFA 18 Ultimate Team , dedicata agli incontri più importanti della settimana calcistica, tra cui importanti match in

Nello specifico, la Sfida Creazione Rosa Incontri Principali è dedicata ai match di Bundesliga Bayern Monaco e Amburgo, il derby Hellas Verona e Chievo (Serie A), allo scontro tra Nottingham Forest e Derby County e infine allo scontro della massima serie greca tra AEK Atene e PAOK.

Come da tradizione, una volta completate la SCR Incontri Principali sarà possibile ottenere nuovi Pacchetti FUT. A proposito di FIFA 18 Ultimate Team, ricordiamo come Electronic Arts abbia aggiornato recentemente le statistiche di Serie A e in particolar modo di atleti come Mattia Caldara, Federico di Francesco, Patrick Cutrone, Nicolò Barella, Simone Verde, Federico Chiesa, Paulo Dybala, Ciro Immobile, Mauro Icardi e Juan Cuadrado, solamente per citarne alcuni.