FIFA FUT 19: aperte le votazioni per il POTM Premier League di novembre

Electronic Arts ha aperto nelle scorse ore le votazioni per eleggere il miglior giocatore di novembre della Premier League inglese in FIFA 19 Ultimate Team. Inoltre Gignac è stato eletto Player of the Season del campionato messicano.

Chi si aggiudicherà il premio di miglior giocatore della Premier League di novembre tra David Silva, Raheem Sterling, Andy Robertson, Leroy Sané, Moussa Sissoko, Felipe Anderson e Lucas Digne? Le votazioni sono ora aperte, ricordiamo che il giocatore che uscirà vincitore dalla riceverà una carta In Form ottenibile solo tramite la SCR dedicata.

Sempre parlando di FIFA 19 Ultimate Team segnaliamo come Andrè-Pierre Gignac sia stato eletto miglior giocatore della stagione del campionato messicano, per questo gode ora di una speciale carta celebrativa in FUT 19.