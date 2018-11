FIFA FUT 19: El Shaarawy e Szczęsny nella Squadra della Settimana #9

Tramite le pagine del sito ufficiale del gioco, EA Sport ha rivelato i 23 giocatori selezionati per la Squadra della Settimana #9 di FIFA 19 Ultimate Team. Questa volta nella rosa dei migliori calciatori degli ultimi 7 giorni troviamo due atleti che calcano i campi della Serie A: Stephan El Shaarawy e Wojciech Szczęsny.

Titolari

POR: Szczesny (87) – Juventus

DC: Rami (84) – Marsiglia

TS: Robertson (84) – Liverpool

ASA: Hector (82) – Colonia

CC: David Silva (90) – Manchester City

COC: Reus (87) – Borussia Dortmund

CC: Partey (84) – Atletico Madrid

ES: El Shaarawy (84) – Roma

ST: Cavani (90) – Paris Saint-Germain

ST: Depay (85) – Lione

AS: Plea (83) – Borussia Mönchengladbach

Panchina

POR: Sels (81) – Stasburgo

TD: André Almeida (82) – Benfica

ASA: Firpo (81) – Real Betis

COC: Van De Beek (81) – Ajax

CC: Kums (81) – Anderlecht

ATT: Gignac (83) – Tigers

ATT: Rondón (81) – Newcastle United

Riserve

DC: Jansson (72) – AIK

ED: Aleksić (78) –Yeni Malatyaspo

ATT: Morelo (79) – Independiente Santa Fe

AD: Mabil (76) – Midtiylland

ATT: Finotto (75) – Citadella

I giocatori più forti di questa settimana inclusi del Team of the Week #9 di FIFA 19 Ultimate Team sono Edison Cavani, che con la sua tripletta ai danni del Monaco ha portato il Paris Sant-Germain alla vittoria fuori casa, e Marco Reus, protagonista con la sua doppietta del trionfo del Borussia Dortmund sul Bayern Monaco per 3 a 2.