FIFA FUT 19: Squad Battles con De Bruyne, annunciata la Continental Cup 2018

Tante novità per i giocatori di FIFA 19: Electronic Arts ha annunciato la Squad Battles della settimana per FIFA Ultimate Team oltre al torneo Continental Cup 2018 presentato da PlayStation, in programma alla Paris Games Week di fine ottobre.

FIFA 19 Ultimate Team Squad Battles

La sfida della settimana riguarda Kevin De Bruyne e la squadra, composta da nomi di primo piano come Cristiano Ronaldo, Mbappè, Lionel Messi e Neymar Jr, oltre a due Icone come Ronaldinho e Makelele.

FIFA 19 Continental Cup 2018

Electronic Arts e PlayStation annunciano la FIFA 19 Continental Cup 2018 in programma alla Paris Games Week (26/28 ottobre). Si tratta del primo torneo ufficiale di FIFA 19 che permetterà a 32 squadre di sfidarsi per il titolo di campione del mondo. Il montepremi totale è pari a 50.000 euro, così suddiviso: 20.000 euro per il vincitore, 10.000 per il secondo posto, 4.000 per il terzo e quarto classificato, 2.000 per le posizioni dalla 5 alla 8 e 500 euro per i classificati nelle posizioni che vanno dalla nove alla sedici. Maggiori dettagli in merito verranno diffusi nei prossimi giorni.