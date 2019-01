FIFA FUT 19: al via le votazioni per il POTM di dicembre della Premier League

Puntuale come sempre, EA Sports ha aperto le votazioni per eleggere il Player of the Month di dicembre della Premier League, massima divisione calcistica inglese.

A contendersi il titolo di miglior giocatore del mese ci sono Harry Kane ed Heung Min Son del Tottenham Hotspur, Mohamed Salah e Virgil Van Dijk del Liverpool, Felipe Anderson del West Ham, Eden Hazard del Chelsea e Marcus Rashford del Manchester United. Nel video allegato in calce potete ammirarli mentre eseguono alcune delle loro azioni migliori.

Potete partecipare alla votazione dirigendovi a questo indirizzo. Nella decisione finale, il voto del pubblico conta per il 10%, il rimanente 90% è basato sulle preferenze di esperti della Premier League e dei capitani dei club. Il vincitore, com'è consuetudine, riceverà una speciale carta In Form ottenibile tramite un Sfida Creazione Rosa associata, che rimarrà disponibile per un periodo di tempo limitato. La carta non sarà scambiabile, non potrà essere acquistata nel mercato del gioco e neppure trovata all'interno dei pacchetti.

Ricordiamo che nei mesi scorsi sono stati eletti Player of the Month della Premier League Lucas Moura del Tottenham (agosto), Eden Hazard del Chelsea (settembre), Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal (ottobre) e Raheem Sterling del Manchester City (novembre). Avete già consultato le nomination per la Squadra dell'Anno di Fifa Ultimate Team? I vincitori verranno annunciati il 7 gennaio.