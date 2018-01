FIFA FUT Champions CUP: un sedicenne inglese conquista Barcellona

La prima tappa dell'edizione 2018 del campionato del mondo di calcio virtuale targatoedha infiammato la città di Barcellona per l'intero weekend. Vi abbiamo raccontato l'evento in ogni sua fase, sino all'agrodolce epilogo per i nostri portacolori.

I sogni di gloria del campionissimo IcePrinsipe (nonostante una sua ottima prestazione iniziale) e di Fabio Denuzzo, purtroppo, si sono spenti nel secondo giorno del torneo.

Dei 128 giocatori volati a Barcellona per contendersi il titolo della prima tappa del campionato, ovviamente, poteva restarne solo uno.

Ieri, dopo una grandiosa finale in cui si sono sfidati i campioni delle versioni Xbox One e PS4 del calcistico firmato EA, ad alzare la coppa è stato il sedicenne inglese Donovan "DhTekKz" Hunt.

Il ragazzo, nei due match disputati, ha letteralmente passeggiato sulla squadra rivale. Il frastornato avversario, Nicholas99fc ha tentato di tenere testa al talento britannico, almeno per il primo Game. Poi non c'è stato nulla da fare.

Il campione della versione PS4 ha dovuto capitolare in modo piuttosto netto contro il dominatore del torneo Xbox One, perdendo la partita d'andata per 3 a 2 e il match di ritorno con un punteggio addirittura "tennistico": 6 a 1.

Donovan Hunt, dunque, si porta a casa il trofeo, il titolo di campione, il montepremi e ovviamente la soddisfazione – ad appena sedici anni – di esser riuscito a salire sul tetto d'Europa, almeno per un po'.