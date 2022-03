FIFA FUT: EA non dovrà più pagare la multa da €10 milioni per le loot box

A seguito di una lunga battaglia legale tra la Netherlands Gaming Authority ed EA, ad ottobre 2020 il tribunale di L'Aia ha deciso che la Gaming Authority sarebbe stata autorizzata a multare il publisher statunitense per €500.000 ogni settimana in cui avrebbe continuato a vendere loot box in FIFA Ultimate Team.

Il funzionamento delle loot box di FIFA Ultimate Team, ovvero i pacchetti che contengono giocatori, allenatori e altri item da utilizzare in-game, è stato inizialmente ritenuto in violazione delle regole del gioco d'azzardo. La multa presentava un tetto massimo di 10 milioni di euro come pagamento totale, ma EA si è fermamente opposta alla decisione rifiutandosi categoricamente di rimuovere le loot box o pagare la multa. Dopo una nuova valutazione del caso, la divisione della giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato olandese ha stabilito che quella imposta era una "sanzione ingiustificata" e che EA non deve più pagare l'importo indicato.

È stato chiarito che le loot box in FIFA Ultimate Team non contano come gioco d'azzardo, poiché non costituiscono un prodotto autonomo e fanno invece parte di un "gioco più ampio", che è la modalità Ultimate Team in generale.

"Anche se i pacchetti non possono essere aperti durante le partite, è possibile farlo nella stessa modalità FUT", recita la sentenza finale. "Il fatto che i pacchetti vengano aperti fuori dalla partita o dall'attività di gioco non lo rende un gioco separato. Pertanto, l'editore non ha violato il Betting and Gaming Act e la Games of Chance Authority non avrebbe dovuto imporre una penalità".

Un'altra ottima notizia per Electronic Arts e la sue serie calcistica, che con FIFA 22 si è confermato il gioco più popolare in UK nel 2021.