FIFA, il futuro dopo EA Sports: chi svilupperà i nuovi giochi di calcio su licenza?

EA Sports e la FIFA si sono separati: dopo trent'anni di collaborazione, FIFA 23 è l'ultimo gioco della compagnia di sviluppo canadese a potersi fregiare della celebre licenza, dunque dall'anno prossimo i giochi della serie s'intitoleranno EA Sports FC. Il marchio FIFA, invece, che fine farà?

La Fédération Internationale de Football Association non ha alcuna intenzione di abbandonare il florido mercato dei videogiochi di calcio e, come ha dichiarato Gianni Infantino nel giorno della sua rielezione a Presidente delle federazione, FIFA ha affidato la sua licenza ad un altro studio di sviluppo, con il primo capitolo di questo nuovo corso, che presumibilmente si chiamerà FIFA 25, in uscita sul finire del 2024. Nel prossimo futuro l'offerta dei videogiochi di calcio diventerà più vasta che mai, con EA Sports FC, eFootball di Konami, il nuovo FIFA e gli sfidanti GOALS e UFL.

La conferma di Gianni Infantino ha spinto gli utenti di ResetEra ad interrogarsi sull'identità della software house che ha ereditato il marchio FIFA. I nomi saltati fuori sono molteplici, a partire da quello che per anni è stato il concorrente numero uno di EA Sports, ossia Konami. La casa giapponese ha già una serie avviata che potrebbe semplicemente integrare con la licenza FIFA, ma secondo alcuni già in passato non si è mostrata propensa a sborsare tutti quei soldi per garantirsi il marchio. Il pomo della discordia tra EA Sports e FIFA, ricordiamo, sarebbe stato proprio il fattore monetario, con la federazione che avrebbe chiesto ben un miliardo di dollari spalmati in quattro anni per proseguire la collaborazione. Se fosse solo una questione di soldi, potrebbero dire la loro anche i giganti dell'est, tra cui Tencent e NetEase, che da qualche anno a questa parte si stanno espandendo in Occidente investendo a destra e a manca.

Qualcuno ha tirato fuori anche i nomi di Sony, che sta lavorando per ampliare il suo portfolio di giochi live service, e Ubisoft, che non ha mai nascosto il suo amore per i titoli a sviluppo continuo. Secondo altri, FIFA potrebbe legare il suo nome UFL, nuovo videogioco di calcio free-to-play in sviluppo presso la software house Strikerz, alla quale potrebbe far comodo la spinta della licenza per lanciare il suo prodotto sul mercato. In cima alla lista dei candidati c'è tuttavia l'accoppiata formata da Take Two e 2K Sports, alla quale non mancano né le risorse monetarie, né l'esperienza nello sviluppo e nel supporto dei videogiochi sportivi. I ragazzi di Visual Concepts, ad esempio, da anni portano avanti con successo gli sportivi di NBA 2K. Nel 2022 il CEO Strauss Zelnick, tra l'altro, si è già detto propenso ad ampliare le opportunità dell'azienda nel settore sportivo.

Voi cosa ne pensate? Qual è il candidato più adatto ad ereditare la licenza FIFA?