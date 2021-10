La FIFA guarda al futuro dei giochi di calcio: 'Basta spazi in mano a una singola realtà'

Negli ultimi tempi si è molto parlato della possibilità che FIFA 23 possa cambiare nome, a causa di difficoltà nelle trattative tra Electronic Arts e la FIFA, che si sarebbero arenate portando le due parti ad allontanarsi.

Inoltre, EA ha rinnovato l'alleanza con FIFPRO, da molti inteso come un ulteriore segnale della distanza con il colosso del calcio mondiale. In seguito ai report, ora è la FIFA ad intervenire sulla questione tramite un comunicato, sottolineando come la compagnia ritenga che i giochi di calcio e gli eSport "devono essere uno spazio occupato da più di un solo soggetto che detiene tutti i diritti": una frase che lascia intendere in maniera chiara le proprie intenzioni, puntando ad allargare i propri orizzonti anche verso altre aziende senza lasciare le proprie licenze alla sola EA.

"La FIFA è in contatto con diverse realtà dell'industria, compresi sviluppatori, investitori ed analisti, per costruire una visione a lungo termine negli ambiti del gaming, degli eSport e del settore dell'intrattenimento interattivo", continua il comunicato sottolineando un altro passaggio importante: "Il gaming e gli eSport sono i media che stanno crescendo più veloci di qualunque altro nel mondo, con giochi nuovi e sempre diversi pubblicati costantemente. È quindi di fondamentale importanza per la FIFA ed i suoi investitori guardare a tutte le future opportunità per il calcio e gli appassionati di videogiochi".

Il futuro dei giochi di calcio potrebbe quindi andare incontro a grandi cambiamenti,in attesa di scoprire quali saranno le mosse definitive della FIFA e di Electronic Arts.