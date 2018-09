FIFA: Kazuyoshi Miura è il giocatore con il maggior numero di presenze, dal 1996 ad oggi

Kazuyoshi Miura è il vero "Highlander" di FIFA: l'attaccante giapponese, oggi cinquantunenne, è presente ininterrottamente nel gioco Electronic Arts dal 1996 ad oggi, superando così il record di Francesco Totti, inserito nel gioco dal '96 al 2017, anno del ritiro.

Kazuyoshi Miura aveva 29 anni al lancio di FIFA 96, oggi l'atleta gioca nello Yokohama FC, squadra della seconda divisione giapponese (J2 League), si tratta di fatto dell'unico calciatore presente in FIFA 96 ancora attivo sul campo. Miura ha giocato anche per la nazionale giapponese dal 1990 al 2000, segnando 55 gol in 89 presenze, questa è la sua 33esima stagione.

Cosa ne pensate di questo particolare primato? Ricordiamo che FIFA 19 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 Pro e Nintendo Switch. Qual è il miglior gioco di calcio dell'anno? Si è aperta la sfida tra PES 2019 e FIFA 19... voi da che parte state?