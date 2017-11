FIFA e Madden NFL potrebbero abbandonare la cadenza annuale in futuro?

Intervistato recentemente da Bloomberg, il CEO diAndrew Wilson ha rivelato che in futuro le seriepotrebbero abbandonare la consueta uscita annuale, sebbene al momento non ci siano piani concreti a riguardo.

Per FIFA e Madden è giunto il momento di diventare "piattaforme" anzichè "giochi"? Non ancora: "Lavoriamo davvero tantissimo per fare in modo che FIFA e Madden raggiungono gli scaffali dei negozi in contemporanea con l'inizio delle nuove stagioni sportive. In Occidente questo è un modello di business consolidato e posso dirvi che non cambierà dall'oggi al domani. FIFA e Madden abbandoneranno la cadenza annuale? No, per ora non succederà e probabilmente servirà molto tempo prima che questi titoli possano sopravvivere solamente con un modello di business in abbonamento e continui aggiornamenti stagionali. Questo però vale per il mercato occidentale, in Cina e Corea ad esempio ogni quattro anni aggiorniamo il motore del gioco e nel frattempo proponiamo nuovi contenuti. Un modello di business che in Asia funziona molto bene..."

Allo stato attuale, in ogni caso, non sono previsti simili soluzioni per l'Occidente, dove la vendita di giochi (in formato fisico e retail) è ancora il business predominate rispetto ad abbonamenti e acquisti in-app.