Dopo FIFA, Mason Greenwood è stato rimosso anche da eFootball

Dopo le accuse di violenza e stupro ai danni di una giovane donna con conseguente arresto il 30 gennaio scorso, Electronic Arts aveva rimosso Mason Greenwood del Manchester United dal database di FIFA e FIFA Ultimate Team. Lo stesso ha fatto oggi Konami con i suoi giochi di calcio, come confermato dal publisher.

In una nota inviata a Eurogamer.net, Konami fa sapere che Mason Greenwood è stato rimosso da eFootball 2022 e da tutte le precedenti versioni del gioco, Greenwood non è dunque più disponibile nel database dei giochi calcistici del publisher giapponese: "Konami non tollera la violenza in nessuna forma e per questo abbiamo rimosso Mason Greenwood dai nostri giochi."

Mason Greenwood è stato rimosso da FIFA 21, FIFA 22, FIFA Ultimate Team e da tutti i giochi di eFootball, la sua squadra ha inoltre confermato che l'atleta non tornerà in campo con la maglia del Manchester United fino a quando le indagini della polizia non saranno concluse.

Parlando di eFootball 2022, dopo il lancio dello scorso mese di settembre, Konami ha pubblicato un minor update per risolvere bug e problemi tecnici mentre un grande aggiornamento è atteso per la primavera, questa patch segnerà il rilancio di eFootball 2022, maggiori dettagli arriveranno presumibilmente nelle prossime settimane.