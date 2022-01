FIFA Mobile, è rivoluzione: inizia la stagione più grande di sempre

Mentre prosegue l'attesa per l'annuncio del Team of the Year di FIFA 22, EA Sports dà ufficialmente il via alla nuova stagione di FIFA Mobile presentandocela come la più grande della storia del free-to-play.

Scarica FIFA Mobile

La nuova stagione di FIFA Mobile è anzitutto caratterizzata da una grafica migliorata e un maggior senso del realismo, ottenuto mediante una riproduzione degli stadi più accurata e un comparto sonoro di qualità, sia in campo sia in cabina di commento. FIFA Mobile, come il fratello maggiore, invita a creare l'Ultimate Team pescando tra i giocatori di Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Serie A Tim, Ligue 1 Uber Eats e molti altri campionati, per un totale di oltre 15.000 calciatori e 600 squadre. Sono incluse le licenze dall'UEFA Champions League dell'UEFA Europa League, oltre a 100 tra le più grande Icone del calcio - da Zidane a Beckham, passando per Ronaldo e Maldini - e i nuovi Eroi, ispirati a momenti indimenticabili che hanno trasformato giocatori come Di Natale e Solskjær in idoli di intere tifoserie.

Anche il gameplay è stato portato ad un nuovo livello, con un miglior sistema di dribbling e nuove funzionalità per la gestione della squadra, che offrono il controllo completo su sostituzioni, ruoli e tiratori dei calci piazzati. Il comparto multiplayer consente inoltre di giocare partite 11 contro 11 in tempo reale. Godetevi il trailer della nuova stagione di FIFA Mobile in apertura di notizia.