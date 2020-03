FIFA Mobile X Adidas: annunciata nuova tecnologia GMR, Paulo Dybala testimonial

A sorpresa, giunge direttamente da Adidas Japan l'annuncio di un'insolita nuova tecnologia, sviluppata in collaborazione con Jacquard by Google e EA Sport FIFA Mobile.

Quest'ultima, definita GMR, è stata presentata al pubblico tramite un primo teaser trailer, che è possibile visionare direttamente in calce a questa news. Si tratta di fatto di una tecnologia indossabile, da applicare sulla suola di scarpe da calcio Adidas e volta a raccogliere dati sulle performance dei giocatori che le indossano, quali ad esempio velocità o potenza di tiro. I risultati conseguiti troveranno poi traduzione all'interno di FIFA Mobile Ultimate Team.

La tecnologia concepita da Adidas, Google e EA vanta un testimonial di eccezione, che può essere avvistato al termine del breve reveal trailer. Si tratta di Paulo Dybala, talentuoso giocatore in forze alla Juventus. Lo sportivo può essere avvistato in uno degli schermi televisivi presenti a fine spot, sui quali appare a chiare lettere la dicitura "Torino", città natale della squadra di calcio. Con l'acquisto della tecnologia, si riceverà in omaggio una FIFA Mobile Card dedicata a Dybala.



Restando in ambito calcistico, segnaliamo che FIFA 20 è ancora saldamente alla guida della classifica italiana di vendite di videogiochi e che il noto simulatore calcistico ha recentemente accolto la Coppa Libertadores.