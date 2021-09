FIFA: quando è uscito il primo gioco di calcio Electronic Arts?

La serie di videogiochi calcistici di FIFA vanta una storia pluridecennale ed un’enorme numero di capitoli pubblicati ogni anno fin dalla nascita del brand, che hanno permesso al titolo di diventare nel corso del tempo un punto di riferimento sempre più importante all’interno del panorama videoludico mondiale.

Da molti anni, infatti, lo sportivo di Electronic Arts si contende lo scettro di miglior videogioco calcistico dell’anno in una lotta continua con l’altra serie calcistica di punta presente sul panorama videoludico, ovvero quella di Pro Evolution Soccer (adesso diventato eFootball) quest’ultima sviluppata e pubblicata da Konami, pur basandosi su caratteristiche di gameplay, licenze sportive e modalità di gioco complessivamente molto diverse rispetto a quelle del titolo dell’azienda giapponese.

In particolare, questa sorta di sfida annuale dura da ben ventisette anni (quest’anno sarà il ventottesimo), ovvero a partire dalla prima pubblicazione di quello che è stato il primo capitolo di una serie chiamata International Superstar Soccer - la quale non era nient’altro che la prima versione di Pro Evolution Soccer - avvenuta nel 1994. In quell’anno nacque infatti l’alternativa di Konami alla serie di FIFA, la quale era allora già presente sul mercato videoludico a partire dall’anno precedente: il primo capitolo della serie di FIFA è stato infatti pubblicato da Electronic Arts il 15 dicembre 1993 con il nome di FIFA 94, dando il via alla tipica nomenclatura che riprende il numero dell’anno appena successivo a quello in cui viene pubblicato il capitolo in questione.

A partire dal quel giorno, la serie ha ottenuto un riscontro di pubblico sempre crescente grazie ad un costante rinnovamento del gameplay e all’introduzione di nuove modalità di grande successo come FIFA Ultimate Team, una vera e propria gallina dalle uova d’oro per Electronic Arts, in attesa di vedere quali novità proporrà il team di sviluppo all’interno del prossimo capitolo, FIFA 22.