FIFA: Roc Nation, la talent agency di JayZ recluta il campione Msdossary

Roc Nation, società fondata dal famoso rapper JayZ, ha deciso di buttarsi nell'esport, reclutando il loro primo player: Mosaad "Msdossary" Al-Dossary, campionissimo di FIFA.

Msdossary è diventato il secondo giocatore dell'Arabia Saudita a vincere la Coppa del Mondo di FIFA nel 2018, quando ha sconfitto il belga Stefano Pinna per 4-0, guadagnando così anche circa 250.000 Dollari. Msdossary è ancora giovanissimo ma è attualmente uno dei nomi di punta della scena competitiva di FIFA.

Msdossary, inoltre. è stato anche nominato giocatore dell'anno 2018, è anche l'unico in FIFA ad aver raggiunto le finali dei campionati del mondo per due anni consecutivi. L'ultima, quella di quest'anno, l'ha persa contro il tedesco Mohammed Harkous.

"Mosaad ha avuto un incredibile successo nel mondo FIFA ed eSports e Roc Nation è orgoglioso di lavorare al suo fianco", ha dichiarato Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International. "Mosaad è il giocatore perfetto per essere il nostro primo acquisto esport: possiede la stessa spinta e la stessa fame di successo nel suo sport che tutti i nostri atleti possiedono".

Msdossary si unisce dunque a una scuderia ben nutrita che può contare su “clienti” d'eccezione come Jerome Boateng, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eric Bailly, Axel Witsel e Samuel Chukwueze.

"Sono incredibilmente entusiasta di unirmi alla famiglia Roc Nation", ha dichiarato Msdossary. "...Roc Nation rappresenta tutto ciò in cui credo - una passione per la gloria e una costante ricerca del successo”.

Tra i clienti di Roc Nation figurano anche giocatori di franchigie statunitensi come i New York Giants e i Los Angeles Rams, oltre a leggende come Kevin Durant e Kyrie Irving.