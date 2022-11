FIFA sbarca in AI League, Upland e Phygtl: i Mondiali in Qatar in tre nuovi giochi

A distanza di poche settimane dal lancio a sorpresa di FIFA World su Roblox, la dirigenza FIFA annuncia nuove esperienze videoludiche legate all'universo calcistico.

Come ormai ampiamente noto, l'interruzione dei rapporti tra la Federazione ed Electronic Arts ha aperto la strada alla produzione e pubblicazione di nuovi videogiochi su licenza FIFA. Tra questi ultimi, tuttavia, per ora non sembrano trovare posto esperienze di stampo tradizionale. Dopo l'annuncio del già citato FIFA World, la FIFA presenta ora tre ulteriori esperienze legate a Metaverso e Blockchain.

Di seguito i dettagli:

AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition : sviluppato da Altered State Machine, è un'esperienza che prevede scontri 4v4 tra due squadre di calciatori controllati dall'intelligenza artificiale. In alcuni momenti chiave, sarà richiesto l'intervento del giocatore. Il tutto sarà connesso ad un particolare sistema di scommesse, che chiama in causa anche i match reali;

: sviluppato da Altered State Machine, è un'esperienza che prevede scontri 4v4 tra due squadre di calciatori controllati dall'intelligenza artificiale. In alcuni momenti chiave, sarà richiesto l'intervento del giocatore. Il tutto sarà connesso ad un particolare sistema di scommesse, che chiama in causa anche i match reali; FIFA World Cup Qatar 2022 in Upland: esperienza web 3.0 in collaborazione con il Metaverso di Upland. I giocatori potranno collezionare NFT ispirati ai Mondiali in Qatar;

esperienza web 3.0 in collaborazione con il Metaverso di Upland. I giocatori potranno collezionare NFT ispirati ai Mondiali in Qatar; FIFA World Cup Qatar 2022 in Phygtl: anche in questo caso, l'esperienza propone contenuti a tema Mondiali;

Dopo il divorzio da Electronic Arts, la dirigenza FIFA sembra dunque interessata esclusivamente - almeno per ora - ad esperienze di stampo web 3.0. In chiusura, ricordiamo la promessa di un grande gioco FIFA in arrivo nel 2024.