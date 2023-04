FIFA: che fine farà lo storico marchio di giochi di calcio?

Le strade di Electronic Arts e FIFA si sono separate: a partire dalla prossima stagione calcistica, la storica serie di EA Sports s'intitolerà EA Sports FC, dando il via ad un nuovo corso che, stando alle premesse, comincerà nel segno della continuità con tutte le licenze che i fan già conoscono. Ma che fine farà il marchio di FIFA?

La separazione da EA Sports non segnerà la fine dell'avventura della FIFA nel mondo dei videogiochi. Quello che era già stato confermato nei giorni del divorzio è stato ribadito con forza il mese scorso da Gianni Infantino, che in occasione della sua rielezione a Presidente della federazione calcistica internazionale ha confermato l'arrivo di nuovi videogiochi marchiati FIFA. Infantino non ha svelato informazioni precise, ma le sue parole hanno lasciato intendere che il primo gioco ad arrivare sul mercato sarà FIFA 25, presumibilmente sul finire del 2024, seguito poi da altri episodi della serie opportunamente chiamati FIFA 26, FIFA 27 e così via.

Chi si occuperà dello sviluppo nella nuova serie della FIFA? Al momento non lo sappiamo, tuttavia alcuni rumor dell'anno scorso volevano Take-Two Interactive e 2K Sports interessati alla licenza calcistica: le due realtà, già curatrici di brand sportivi come NBA 2K, avrebbero senz'altro le competenze per gestire una nuova serie sportiva, tuttavia per il momento non c'è alcuna certezza al riguardo.

Ciò che è certo, è che si prospetta un futuro ricco per tutti gli appassionati di calcio, che dopo anni di duopolio EA Sports - Konami avranno l'opportunità di scegliere tra un'ampia gamma di videogiochi calcistici. Oltre ad EA Sports FC, eFootball e al nuovo gioco della FIFA, ricordiamo che sono in sviluppo anche titoli come UFL e Goals.