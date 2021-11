FIFA e Take-Two insieme per un gioco di calcio? Risponde Strauss Zelnick

La Fédération Internationale de Football Association ha dichiarato a chiare lettere che la licenza della FIFA debba essere concessa a più di un'azienda nel settore videoludico, come invece accade tutt'oggi nel caso di Electronic Arts e della sua annuale simulazione calcistica.

EA ha già resitrato il marchio EA Sports FC, ed è probabile che il prossimo capitolo della sua serie sportiva cambierà ufficialmente nome, abbandonando la classica nomenclatura "FIFA". Con l'associazione calcistica interessata ad aprirsi a più compagnie dell'industria videoludica, sorge spontaneo chiedersi se Take-Two Interactive, che già ha dalla sua parte una serie apprezzatissima come NBA 2K, sia interessata ad entrare in gioco.

A questo lecito dubbio ha risposto direttamente il CEO dell'azienda, Strauss Zelnick, durante l'ultimo incontro con gli azionsti. Sfortunatamente, non si è trattata di una replica particolarmente esplicativa sulle future intenzioni della compagnia:

"Siamo così entusiasti di avere Nordeus nella famiglia Take-Two, Top Eleven è un titolo fantastico e amato. Non potrei essere più felice di essere nel business degli allenatori di calcio tramite Top Eleven con la squadra di Nordeus. Questo è un grande passo avanti per noi... Non siamo mai stati coinvolti in questo sport prima d'ora. Ehm, penso che non aggiungerà altro per oggi", le parole di Zelnick che lascia volutamente un punto interrogativo sulla questione.

Nel suo ultimo report finanziario, Take-Two Interactive ha confermato lo straripante successo della serie di GTA. Secondo un dubbio rumor, il publisher avrebbe cancellato Bully 2 con una perdita di $53 milioni.