FIFA TOTW 2: la seconda Squadra della Settimana con Barella e Oshimen

Lo sappiamo, FIFA 22 non è ancora arrivato ufficialmente sul mercato, ma il nuovo gioco calcistico di EA Sports è già disponibile in Accesso Anticipato per gli abbonati EA Play, dunque l'iniziativa Team of the Week di FIFA Ultimate Team è già entrata nel vivo: ecco a voi la seconda Squadra della Settimana di FUT!

La seconda Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team vanta ben due titolari provenienti dalla Serie A: Nicolò Barella dell'Inter (86), reduce dalla solida prestazione sfoggiata nel match vinto per 3 a 1 contro la Fiorentina, Victor Osimhen del Napoli (83), autore del primo gol ai danni del Cagliari nell'ultima uscita di campionato, e Felipe Anderson della Lazio (84), decisivo nella vittoria del derby con la Roma. Dai campionati europei giungono invece campioni del calibro di Jesus Navas del Siviglia (86), Karim Benzema del Real Madrid (90) e Gabriel Jesus del Manchester City (86).

FIFA 22 Ultimate Team | Squadra della Settimana 2

Undici titolare

Hradecky, Bayer 04 Leverkusen (GK) – 85 Jesus Navas, Sevilla (RB) – 86 Aritz Elustondo, Real Sociedad (CB) – 82 Dest, Barcelona (LB) – 81 Barella, Inter (CM) – 86 Nkunku, Leipzig (CAM) – 84 Zakaria, Borussia Monchengladbach (CDM) – 83 Benzema, Real Madrid (CF) – 90 Gabriel Jesus, Manchester City (RW) – 86 Felipe Anderson, Lazio (RW) – 84 Osimhen, Napoli (ST) – 83

Sostituti e riserve

Costil 82, Hause 81, Fofana 82, Smith Rowe 81, Onuachu 82, Arthur Cabral 81, Okaka 81, Wahlqvist 76, Brerenton Diaz 78, Van Amersfoort 76, Lapadula 79, Nilsson 74

I giocatori della Squadra della Settimana di FIFA 22 Ultimate Team sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un tempo limitato, ossia fino a mercoledì 6 ottobre. Lo sapete che Mendy del Manchester City è stato rimosso da FIFA 22?