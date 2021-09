FIFA Ultimate Team 22: i valori dei FUT Heroes della Premiere League

Siamo ormai a poco meno di un mese dall'esordio di FIFA 22, ed Electronic Arts continua a svelare maggiori dettagli riguardo al suo nuovo titolo calcistico. Oggi apprendiamo di più sulla fortunata modalità Ultimate Team, che nel corso di questi anni ha amplificato in modo esponenziale il successo del franchise.

Il post Twitter che vi abbiamo riportato più in basso è dedicato alle leggende della Premier League, una serie di giocatori che hanno segnato la storia recente del massimo campionato calcistico in Inghilterra. Ci vengono quindi svelati i valori delle carte FUT Heroes relative a giocatori come Joe Cole (87), Tim Cahill (85), Ole Solskjær (86), Jerzy Dudek (86), Robbie Kean (86) e Fredrik Ljungberg (86). Tutti giocatori ben noti agli appassionati di Premier League, e riuscire ad integrarli all'interno della propria squadra dei sogni in FIFA Ultimate Team 22 potrebbe indubbiamente fare la differenza nelle varie competizioni da affrontare in multiplayer online.

Ricordiamo che FIFA 22 sarà disponibile a partire dal primo ottobre su PC, PlayStation 5, XBox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia (l'Accesso Anticipato inizia il 27 settembre). Recentemente, sono stati svelati anche i valori dei FUT Heroes della Serie A, tra cui Diego Milito, Ivan Cordoba e Antonio Di Natale.