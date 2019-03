FIFA Ultimate Team compie dieci anni: svelate le Carte FUT Birthday Squad!

I vertici di EA Sports festeggiano i dieci anni dal lancio di FIFA Ultimate Team annunciando l'arrivo nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One di FIFA 19 di una nuova serie speciale di Carte FUT.

La FUT Birthday Squad comprende 21 atleti, nella canonica suddivisione tra gli 11 titolari e le 10 riserve in base all'aumento di punteggio ottenuto e dal rendimento generale di ciascun calciatore. Quasi a voler rimarcare il ritardo accumulato in questo decennio dal calcio italiano nei confronti delle altre federazioni europee e internazionali, purtroppo in questa serie di carte Ultimate Team non ritroviamo nessun giocatore italiano.

L'unica "consolazione" per il calcio nostrano è rappresentata dalla presenza, tra le Carte FUT della Birthday Squad, di tre calciatori che militano nei club della Serie A, ossia Kalidou Koulibaly, Douglas Costa e Jordan Lukaku.

Undici Iniziale

Antoine Griezmann - 93 (Francia / Atlético de Madrid)

Gareth Bale - 93 (Galles / Real Madrid)

Kalidou Koulibaly - 92 (Senegal / Napoli)

Kylian Mbappé - 91 (Francia / Paris Saint-Germain)

Philippe Coutinho - 91 (Brasile / FC Barcelona)

Pierre-Emerick Aubameyang - 91 (Gabon / Arsenal)

Leroy Sané - 90 (Germania / Manchester City)

Mohamed Salah - 90 (Egitto / Liverpool)

Marcelo - 90 (Brasile / Real Madrid)

Douglas Costa - 90 (Brasile / Juventus)

Virgil van Dijk - 89 (Olanda / Liverpool)

Sostituti e Riserve

David Alaba - 89 (Austria / Bayern München)

Son Heung-min - 89 (Corea del Sud / Tottenham Hotspur)

Kyle Walker - 88 (Inghilterra / Manchester City)

Axel Witsel - 88 (Belgio / Borussia Dortmund)

Anthony Martial - 87 (Francia / Manchester United)

Quincy Promes - 87 (Olanda / Sevilla FC)

Thomas Meunier - 87 (Belgio / Paris Saint-Germain)

Theo Hernández - 86 (Francia / Real Sociedad)

Benjamin Pavard - 86 (Francia / VfB Stuttgart)

Jordan Lukaku - 86 (Belgio / Lazio)

Nel corso delle prossime settimane verranno aggiunti altri 21 calciatori con le Sfide Creazione Rosa e altri 7 giocatori con gli Obiettivi Settimanali: le prime Carte FUT di questo genere saranno quelle di Gervinho, Ibrahimovic, Naldo, David Villa, Gerrard e Werner. Nell'attesa di scoprire quali altri atleti saranno aggiunti alla rosa digitale della Birthday Squad, vi rimandiamo alla lettura della nostra guida ai migliori moduli FUT di FIFA 19.