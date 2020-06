FIFA, Valorant e Call of Duty: Anima LLC entra nel network Osservatorio Italiano Esports

Dopo l'ingresso di Stargraph nell'OISE, l'Osservatorio Italiano Esports accoglie Anima LLC, uno dei migliori distributori nel settore medicale, come nuovo partner per aprire nuove opportunità di investimento in Italia nel settore in costante espansione degli eSport.

Nel confermare questa importante partnership tra l'OISE e l'azienda russa, il presidente del CDA di Anima LLC Marco Marchese spiega che questa iniziativa parte dal presupposto che "la nostra società ha già avviato alcune iniziative nel settore degli Esports nella Federazione Russa, soprattutto nell'organizzazione di tornei e supporto a team competitivi. [...] Il nostro piano da

realizzare non oltre la fine del mese di agosto dell'anno corrente è la creazione di un'associazione sportiva multigaming da noi sostenuta che sia in grado di partecipare alle massime competizioni almeno su Fifa, Valorant e Call of Duty, sperando di poterci allargare entro breve ad altri videogiochi".

Sempre a detta di Marchese, inoltre, nei piani previsti dalla compagnia per il suo supporto alla scena eSport italiana rientra anche l'apertura di una sede secondaria all'interno del territorio della Repubblica Italiana, probabilmente nel sud del Paese. In questo modo, Anima LLC punta ad ampliare la propria rete di contatti e di investimenti in Europa attraverso uno sviluppo che coinvolgerà l'Osservatorio Italiano Esports, i suoi partner e, conseguentemente, l'interno movimento professionistico nazionale.