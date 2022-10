FIFA World batte il calcio d'inizio su Roblox: l'annuncio FIFA in vista dei Mondiali

Mentre FIFA 23 conquista il mercato videoludico italiano, arriva annuncio decisamente inaspettato da parte del team della FIFA, che presenta ufficialmente FIFA World.

La federazione calcistica e Roblox hanno infatti presentato ufficialmente una collaborazione volta a celebrare i Mondiali di Calcio 2022 all'interno del celebre Metaverso. Battezzato FIFA World, il progetto debutta nel titolo con l'intento di offrire uno spazio virtuale all'interno del quale condividere con altri appassionati il proprio amore per il calcio.

In vista dell'avvio delle competizioni in Qatar, Roblox accoglie così uno spazio a marchio ufficiale FIFA, popolato di una peculiare rassegna di mini-giochi a sfondo calcistico. Il progetto è stato presentato ufficialmente con il trailer che trovate in apertura a questa news, che alza il sipario sull'estetica e le caratteristiche principali che contraddistingueranno FIFA World. Tra queste, impossibile non citare le numerose sponsorizzazioni, legate ai marchi più disparati, da VISA ad Adidas. A tal proposito, ricordiamo che presto Roblox introdurrà gli annunci pubblicitari in-game.

Disponibile già a partire da oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, FIFA World viene indicato dalla federazione calcistica come il luogo ideale in cui organizzare tornei a tema FIFA, ispirandosi prima ai Mondiali maschili in programma per il 2022 in Qatar e in seguito ai Mondiali femminili attesi per il 2023.