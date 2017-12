FIFA18 Ultimate Team: le nuove Sfide Creazione Rosa del Futmas (maglie numero 25, 26 e 27)

Alle 19 ora italiana EA Sport ha comunicato tramite il consueto tweet le nuovedell'evento natalizio di FIFA Ultimate Team.

Ricordiamo che il FUTMAS porterà giornalmente tre Sfide Creazione Rosa con in palio tre carte esclusive.

Queste carte speciali non saranno scelte in maniera casuale: i giocatori verranno selezionati in base al numero di maglia che essi utilizzano nel club di appartenenza, a cominciare dal numero 31 per arrivare infine al numero 1.

Sarà quindi una sorta di conto alla rovescia quello che ci accompagnerà fino al 25 dicembre.



Le Sfide rilasciate nella giornata di oggi alle ore 19 riguardano i giocatori che utilizzano il numero 27, il numero 26 e il numero 25. Tra le carte più chiacchierate in sede di pronostici brillavano tra gli altri i nomi di Alaba (27), Lemar (27), Koulibaly (26), Masuaku (26), Sokratis (25) e Valencia (25).

Tra i giocatori che indossano la casacca numero 27 la scelta di EA è ricaduta sull'esterno sinistro del Monaco Thomas Lemar.



Tra i proprietari del numero 26 invece la scelta è stata orientata verso il fortissimo centrale del Napoli Kalidou Koulibaly. Una carta molto interessante destinata a far gola a molti appassionati del campionato nostrano.



La sorpresa di giornata però è rappresentata dalla maglia numero 25. La scelta di Electronic Arts infatti è stata Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo.



Ricordiamo inoltre che le sfide giornaliere rimarranno disponibili per 24 ore, dalle 19.00 fino alle sette del pomeriggio del giorno successivo.



Avete intenzione di completare qualche Sfida Creazione Rosa in queste 24 ore? Fatecelo sapere con un commento!