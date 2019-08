FIFA19 e Super Mario Bros.U Deluxe conquistano l'Europa:ecco i giochi più venduti nel 2019

Superata la metà dell'anno è tempo di bilanci nel mondo videoludico e GfK Entertainment fornisce alcuni dati statistici interessanti, con cui individua i giochi più venduti in Europa nel corso di quest'anno.

I dati trattati dalla compagnia includono esclusivamente le vendite fisiche dei primi sei mesi dell'anno, escludendo dunque le performance ottenute sui mercati digitali. I Paesi europei considerati per l'elaborazione statistica sono diversi ed includono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Svezia, Svizzera e Spagna.

Sulla base di quanto rilevato da GfK Entertainment, a regnare incontrastati sul 2019 videoludico del Vecchio Continente sono FIFA 19 e Super Mario Bros. U Deluxe. Il primo con performance commerciali migliori in Paesi come l'Italia, la Spagna o il Regno Unito; il secondo con un successo più marcato in Austria, Francia, Germania e Svizzera. Merita inoltre una menzione d'onore l'intramontabile Grand Theft Auto V: pur essendo presente sul mercato da ormai sei anni, il gioco Rockstar si è infatti piazzato al terzo posto in cinque dei Paesi europei considerati. Vi aspettavate questi risultati?



Il 2019 videoludico ad ogni modo è ancora lungi dall'essere concluso: i restanti mesi dell'anno si prospettano infatti ricchi di grandi nuove uscite. Su alcune di queste potremmo apprendere ulteriori dettagli molto presto, con lo svolgersi della Gamescom di Colonia. Allo show di apertura saranno ad esempio presenti Death Stranding ed oltre quindici publisher.