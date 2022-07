FIFAe Nations Cup: l'Italia in semifinale, che spettacolo a Copenhagen!

Gli azzurri, impegnati da mercoledì nella FIFAe Nations Cup 2022, hanno raggiunto la semifinale con due partite in cui hanno messo in campo carattere, determinazione e voglia di superare la crisi di prestazioni che sembrava averli colpiti come una maledizione durante la fase a gironi.

Iniziato il knockout stage, invece, il percorso degli azzurri ha preso una strada diversa e, per certi versi, sorprendente. A vederli giocare non sono nemmeno più sembrati gli stessi player scesi in campo i giorni scorsi.

Il cambio di registro ha condotto i ragazzi allenati da Nello a surclassare la Germania negli ottavi con una prestazione in crescendo culminata nel risultato aggregato finale di 5 a 0. Approdata ai quarti giocando sul velluto, la eNazionale si è trovata ad affrontare la padrona di casa, la Danimarca la quale poco prima aveva faticato tantissimo nella serie in cui aveva eliminato con un risultato risicatissimo la nazionale israeliana decisamente più meritevole di passare il turno.

Il primo match si è incastrato in un equilibrio pressoché totale. Lo stesso, almeno all’inizio, è avvenuto nel secondo incontro. Squadre guardinghe, timorose e prudenti si sono studiate, sino al climax che ha portato Obrun e Danipitbull a suonare rumorosamente la carica inanellando, nel corso dei supplementari, ben tre gol che hanno spezzato il morale e la resistenza danesi.

Risultato aggregato: 5 a 2, che suona come un monito al prossimo avversario degli azzurri. Domani infatti in semifinale la eNazionale si troverà davanti il Brasile, reduce dalla sfida contro la Francia.

L’appuntamento ora è alle 13.15 di domani, per la super semifinale Italia-Brasile, che verrà come sempre commentata in italiano nel canale Twitch della eNazionale! L’altra semifinale sarà, invece, Svezia contro la Polonia, quest’ultima in grado di battere il Portogallo in una estenuante serie ai quarti.