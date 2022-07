FIFAe World Cup 2022, Obrun sfiora l'impresa: Germania vince i Mondiali

La FIFAe World Cup 2022 ha visto ben tre italiani volare a Copenhagen per competere contro i migliori giocatori di tutto il mondo: Obrun2002 degli Exeed, Danipitbull di UT7 Esports ed Er_Caccia98 di AC Monza Team Esport. Quali sono stati i risultati? Scopriamoli insieme!

Come ripreso da Esportsmag, dopo tre anni dall’ultima edizione e per la seconda volta consecutiva la Germania ha sollevato il trofeo di FIFAe con Umut Gültekin del Red Bull Lipsia Gaming, il quale ha battuto ai calci di rigore Nicolas “nicolas99fc” Villalba dopo una finale senza alcun gol sia all’andata che al ritorno. Tuttavia, l’Italia ha avuto una chance non poco importante.

Alla fase finale della competizione hanno preso parte, infatti, anche i tre giocatori del Belpaese citati inizialmente. A svettare è stato però Obrun, che vedete in copertina, giocatore degli Exeed già vincitore della eSerie A 2022: la sua prestazione gli ha consentito di sfiorare la finale, non raggiunta all’ultimo minuto del match ai playoff contro lo stesso Villalba a causa di due gol segnati allo scadere. Ciononostante, avere raggiunto la Top 4 resta un risultato storico per i nostri rappresentanti.

Ora gli occhi sono puntati alla FIFAe Club World Cup dal 20 al 23 luglio 2022 e alla FIFAe Nations Cup dal 27 al 30 luglio. Se siete appassionati di FIFA, dunque, avete ancora tanto spettacolo per le prossime settimane!

In tutto ciò, su FIFA 22 è arrivato il Team 1 dei Futties.