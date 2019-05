La FIGC sbarca negli eSports, il Torneo eEURO U21 si disputerà con Pro Evolution Soccer

Al via oggi a Reggio Emilia il primo di una serie di Boot Camp attraverso i quali, insieme al Torneo per i giocatori professionisti, la FIGC avvia il processo di selezione per il futuro Team e-Foot Azzurro che scenderà in campo a EURO 2020.

L’Europeo Under 21 avrà per la prima volta una sua versione virtuale eEuro Under 21: le semifinali e la Finale giocate negli stadi. In ogni partita possibilità per gli spettatori di essere chiamati a giocare live sul maxischermo. La FIGC entra nel mondo degli e-Sports con la Nazionale di e-Foot. La maglia Azzurra varca nuovi confini e abbraccia un settore sempre più in espansione, soprattutto tra i giovani, che sarà presente sia all’Europeo UEFA che al Mondiale FIFA.

In autunno inizieranno le selezioni che consentiranno agli “Aspiranti Azzurri” di conquistarsi sul campo (quindi con la consolle) la convocazione in Nazionale, ma fin da oggi inizia un percorso di selezione, attraverso numerose iniziative legate all’Europeo Under 21 ospitato in Italia. La scelta scaturisce da una serie di valutazioni strategiche su una realtà in forte crescita, ritenuta un veicolo importante per raggiungere la generazione dei ‘millenials’, aumentando le opportunità di interazione, condivisione di esperienze e fan-engagement anche sotto un profilo educativo e formativo.

In vista del debutto Azzurro, l’e-Foot fa dunque il suo esordio da oggi nelle attività promozionali dell’Europeo UEFA Under 21 che si disputerà in Italia dal 16 al 30 giugno. Da sabato 25 e domenica 26 maggio a Reggio Emilia partirà infatti il calendario di “boot camp” itineranti, 5 boot camp per una durata complessiva di 10 giorni organizzati nelle città che ospitano la kermesse Under 21. Possono partecipare tutti e la formula della competizione è ad eliminazione diretta: i partecipanti si sfideranno per aggiudicarsi un premio consistente in una Maglia Ufficiale della Nazionale Italiana che verrà consegnato in loco e candidarsi alle future selezioni della Nazionale di e-Foot.

Queste le date ufficiali dei prossimi boot camp:

1/2 giugno Trieste

8/9 giugno Udine

15/16 giugno Cesena

Bologna (data da confermare)

Oltre ai boot camp, è previsto anche un Torneo dedicato ai giocatori professionisti online tramite apposita piattaforma, che accompagnerà la Fase Finale dell’Europeo Under 21: la competizione, giocata sul titolo Pro Evolution Soccer (Konami), prenderà il nome di eEURO U21. Per la prima volta dunque il Torneo calcistico sarà affiancato da una sua versione virtuale e le due competizioni saranno praticamente sovrapposte, tanto che Semifinali e Finale di eEuro U21 saranno disputate all’interno degli stadi che ospiteranno l’Europeo Under 21, al termine degli incontri ufficiali.

Il vincitore di questa competizione, così come il vincitore della Finale dei Boot Camp alla quale prenderanno parte i vincitori delle singole tappe, potrà partecipare alle selezioni per entrare a far parte del Team e-Fot Azzurro che la FIGC selezionerà a partire dai prossimi mesi, così da essere pronti in vista di UEFA EURO 2020, l’Europeo itinerante del prossimo anno che partirà proprio dallo Stadio Olimpico a Roma. Inoltre, eEURO U21 sarà protagonista dal vivo in tutte le partite dell’Europeo Under 21. Per la prima volta in Italia i maxischermi degli stadi mostreranno live a tutto il pubblico, nel prepartita e durante l’intervallo, un’attività e-sport: basterà essere presenti allo stadio per provare a diventarne i protagonisti.