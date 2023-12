Fight Crab 2, si salvi chi può: la 'chela novela' riparte a inizio 2024

Dopo aver affilato le chele con l'annuncio di Fight Crab 2, il team Calappa riguadagna i social per fissare la data di partenza dell'Early Access e darci modo, così facendo, di prepararci al gran ritorno del fenomeno indie con protagonisti dei granchi da combattimento.

Gli sviluppatori del sequel di Fight Crab 'pizzicano' la curiosità degli appassionati della serie preannunciando l'arrivo di un titolo che promette di evolvere e arricchire di contenuti l'esperienza di combattimento da vivere cimentandosi in battaglie all'ultima chela.

Tra le innovazioni previste da Fight Crab 2 troviamo delle migliorie al motore fisico deputato a gestire le animazioni procedurali dei crostacei, oltre all'aggiunta di tanti altre tipologie di attacchi e schivate elusive. Non mancheranno poi delle sorprese per quanto concerne le armi uniche da equipaggiare (oltre a quelle che Madre Natura offre gentilmente alle granseole), come pure sulle ambientazioni che faranno da sfondo alle sfide tra crostacei.

Maggiori dettagli sulle modalità, sui contenuti e sulle funzionalità previste da Fight Crab 2 verranno condivisi da Playsim a ridosso della partenza della 'chela novela' dell'Accesso Anticipato, prevista per il 14 febbraio 2024 su PC (Steam).