Fight Crab su PC e console: i crostacei duellano con spade laser, pistole e ventagli!

Il reame dei fighting game si prepara ad accogliere tra le proprie fila una bizzarra produzione destinata ad approdare sia su PC sia su console: Fight Crab.

Sviluppato dal team di Nussoft e pubblicato da Playism, il titolo vede come protagonisti dei crostacei particolarmente agguerriti e desiderosi di cimentarsi in improbabili duelli senza esclusione di colpi. Come illustrato dal trailer di Fight Crab che potete visionare direttamente in apertura a questa news, granchi ed aragoste sono pronte ad affrontarsi a schermo in furiosi scontri che vedranno le creature imbracciare un bizzarro assortimento di armi.

Il team di sviluppo non ha esitato ad introdurre in Fight Crab i più disparati strumenti per duellare, con opzioni che spaziano da vere e proprie vorticanti spade laser a ventagli della tradizione giapponese. Non mancano inoltre armi più convenzionali, come pistole o lame di vario genere, accanto alle quali trovano tuttavia spazio anche possenti martelli e bizzarre trivelle!



Fight Crab è attualmente atteso su PC e Nintendo Switch nel corso dei prossimi mesi. La data di pubblicazione non è stata ancora confermata, ma dai listini di Play Asia è di recente trapelata un'indicazione legata ad un esordio del gioco di lotta fissato in Giappone per il prossimo 20 agosto.