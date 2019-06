Fight for Glory, il talent show di Fortnite firmato Samsung, si svolgerà il 15-16 giugno!

Il team professionistico Samsung Mornirng Stars cerca nuove leve, e nel tentativo di scoprire i futuri campioni eSport ha deciso di organizzare Fight For Glory Fortnite Edition, un talent show che si svolgerà dalle 09:00 alle 21:00 nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno presso la Samsung Smart Arena di Milano in via Mike Bongiorno, 9.

Tutti coloro che sono riusciti ad iscriversi all'evento sono invitati a presentarsi all'orario e nel posto stabiliti. Le registrazioni, al momento, sono in pausa, pertanto gli interessati che compileranno il form per l'iscrizione verranno inseriti in lista d'attesa.

Il contest si svolgerà in due distinte fasi: durante la prima verranno selezionati i profili più interessanti, mentre la seconda vedrà sfidarsi in un vero e proprio show i migliori gamer, scelti in base alla performance, le potenzialità e le abilità comunicative. Le sfide in questione verranno trasmesse in in streaming sul canale Twitch dei Samsung Morning Stars.

I giocatori saranno valutati da tre giudici d'eccezione, membri di spicco del panorama italiano degli eSport: Los Amigos, lo youtuber P1azz e Kekkobomba. Alla fine dei giochi, saranno loro a scegliere i due migliori giocatori di Fortnite che entreranno a far parte dei Samsung Morning Stars. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare il regolamento completo del contest.