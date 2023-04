Fight'n Rage - in preordine su Amazon l'edizione fisica con tanti contenuti extra

Fight' N Rage, è un beat'em up a scorrimento orizzontale sviluppato da Sebagamesdev, uscito in formato digitale il 19 Settembre 2017 per PC, il 26 Settembre 2019 per Nintendo Switch, il 27 Settembre 2019 per Playstation 4 e Xbox One. Ora è in arrivo una ricca edizione fisica del gioco chiamata "Collector's Box" con tantissimi contenuti extra.

Questa particolare edizione del gioco include ben 5 anni di aggiornamenti, inclusi nuovi personaggi sbloccabili, modalità di gioco inedite, costumi, la possibilità di impostare una nuova velocità di gioco, nuovi finali ed una modalità 1vs1.

Questa Edizione Limitata include il gioco in formato fisico per PS4, PS5 o Nintendo Switch, la Collector's Box, 2 CD audio con tante nuove tracce per un totale di 106 minuti di ascolto, un diorama 9 x 16 cm ed altri contenuti digitali, il tutto per un prezzo di 44,99 euro per le console di Sony e Nintendo.

Di seguito i link ai preordini:

Il gioco è un vero e proprio tuffo nei giochi anni 90, un beat'em up a scorrimento orizzontale composto da 10 livelli di gioco e con diversi personaggi selezionabili: F. Norris, un omaggio all'attore Chuck Norris, Gal, una donna il cui nome è un'interpretazione del personaggio Guy del picchiaduro simile Final Fight, Ricardo, il personaggio più forte e più lento è un toro antropomorfo che crede che i mutanti dovrebbero vivere in pace con l'umanità.