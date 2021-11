Fight Night nextgen in sviluppo su PC, PS5 e Xbox Series X/S? Lo suggerisce l'ultimo leak

Sulla scorta delle anticipazioni condivise dai giornalisti di VideoGamesChronicle, apprendiamo che gli sviluppatori di EA Canada si starebbero attivando per concretizzare il sogno di molti appassionati di videogiochi di boxe, ossia quello del ritorno della celebre serie di Fight Night su sistemi nextgen.

In base alle informazioni ottenute da VGC, la sussidiaria nordamericana di Electronic Arts avrebbe infatti ottenuto il via libera per sviluppare il progetto di "Moneyball", un nome in codice utilizzato internamente per riferirsi, appunto, al prossimo capitolo di Fight Night, presumibilmente in esclusiva nextgen per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A giudicare dalle indicazioni offerte da fonti anonime che vengono descritte come "persone interne a EA", la fase di sviluppo vera e propria di questo titolo non sarebbe ancora iniziata in virtù della decisione assunta da EA Canada di sospenderne temporaneamente i lavori per dare priorità alla serie di EA Sports UFC e, quindi, al sequel di UFC 4, il cui lancio dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2022.

Interpellati ufficialmente dalla redazione di VGC, i portavoce di Electronic Arts hanno preferito non commentare i leak, sottolineando come la politica dell'azienda sia quella di "non rispondere a rumor o speculazioni".