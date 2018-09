Fighting EX Layer annunciato per PC, confermato il supporto al 4K

Già disponibile su PlayStation 4, Fighting EX Layer, nato originariamente come uno scherzo denominato come "il misterioso fighting game di Arika", sarà pubblicato anche in versione PC, come annunciato quest'oggi dalla software house nipponica. Sfortunatamente, non è stata annunciata la data di lancio di questa nuova edizione del picchiaduro.

Ciò che invece è stato confermato da Arika, è che il gioco supporterà la risoluzione 4K nella sua versione per Personal Computer. La compagnia aveva già anticipato tempo fa di avere intenzione di portare il gioco anche su PC, una volta che il team avesse terminato i lavori sulla versione per PlayStation 4. L'annuncio di Arika è stato accompagnato da un trailer apposito che potete trovare in cima alla notizia.

Fighting EX Layer è un picchiaduro sviluppato in Unreal Engine 4 che vanta nel proprio roster alcuni dei personaggi più celebri della serie Street Fighter EX come Skullomania, Garuda, D. Dark, C. Jack e tanti altri. Il titolo si è già aggiornato con alcuni lottatori aggiuntivi, tra cui troviamo Pullum Purna, Vulcano Rosso, e Terry Bogard da Fatal Fury.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Fighting EX Layer è disponibile ora per PlayStation 4 ed arriverà ad una data ancora da annunciare su PC (via Steam).