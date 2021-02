Fighting EX Layer Another Dash annunciato per Nintendo Switch

Lo sviluppatore indipendente Arika ha annunciato l'arrivo della serie Fighting EX Layer su Nintendo Switch con un episodio intitolato Fighting EX Layer Another Dash e uscita prevista nel corso del 2021.

Dopo una lunga attesa, i personaggi della serie Arika EX sono tornati per altri emozionanti combattimenti. Kairi, Skullomania, Blaire, Pullum e gli altri sono tornati con una grafica tutta nuova. Punta alla vittoria con i Gougi!

Gli sviluppatori chiariscono che Fighting EX Layer Another Dash è un gioco diverso da Fighting EX Layer, con un nuovo combat system e un miglior bilanciamento dei lottatori, oltre ad alcune mosse riviste e gameplay in parte rivisitato. Anche il Netcode è stato riscritto per risultare più stabile, inoltre si parla di "performance migliorate" rispetto al gioco base.

Maggiori dettagli sul progetto sono attesi per il primo aprile, il gioco è stato annunciato al momento solo per Nintendo Switch e vedrà la luce nel corso del 2021 in Giappone, nessuna conferma riguardo un possibile debutto in Europa e negli Stati Uniti.

Il picchiaduro nasce come erede spirituale di Street Fighter EX, titolo sviluppato proprio da Arika su licenza Capcom, Fighting EX Layer non ha riscosso il successo sperato ma lo studio vuole dare un seconda possibilità al gioco con questa versione rivista e corretta.