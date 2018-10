Fighting EX Layer: Arika non è soddisfatta dei risultati ottenuti

Con un post pubblicato su Facebook, il team di sviluppo di Fighting EX Layer fa sapere che il gioco è riuscito a coprire i costi di produzione, tuttavia al momento il progetto non ha riscosso il successo sperato dalla compagnia.

Arika tuttavia non ha abbandonato le speranze e continuerà a supportare il gioco: "Fighting EX Layer ha ottenuto un discreto successo su PS4, siamo rientrati nei costi e abbiamo ottenuto i guadagni previsti, tuttavia ci aspettavamo risultati superiori. Non siamo soddisfatti e continueremo a migliorare il gioco per raggiungere il nostro obiettivo."

Fighting EX Layer è al momento disponibile solo su PS4 e arriverà presto su PC con supporto per il 4K, lo studio ha anche programmato numerosi aggiornamenti e nuovi contenuti, tra cui Terry Bogard da Fatal Fury, il quale dovrebbe fare il suo ingresso nel roster entro fine anno.