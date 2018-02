Fighting EX Layer: Blair, Jack e Shadowgeist si aggiungono al roster

(studio noto per la serie Street Fighter EX) ha annunciato l'arrivo di tre nuovi lottatori nel roster di, ovvero Jack, Blair e Shadowgeist.

Per l'occasione, lo studio ha pubblicato i trailer di debutto di Jack e Shadowgeist mentre il filmato di presentazione di Blair arriverà prossimamnte. Fighting EX Layer è stato oggetto di una beta lo scorso mese di dicembre, Akira ha intenzione di completare i lavori entro la fine di giugno, nessuna conferma al momento riguardo la data di uscita.

Durante un recente livestream, il team si è espresso anche riguardo un possibile porting su PC (attualmente il gioco è confermato solo su PS4), rivelando come al momento la compagnia non abbia uno staff abbastanza ampio da occuparsi di due diverse piattaforme, tuttavia in futuro l'arrivo di Fighting EX Layer su Windows non è da escludersi.