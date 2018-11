Fighting EX Layer: il picchiaduro di Arika arriva su PC il 30 novembre

Arika aveva già preannunciato l'arrivo di Fighting EX Layer su PC, e la compagnia ha finalmente annunciato la data di lancio su Steam del suo picchiaduro. Il titolo, nato inizialmente come uno scherzo ma poi concretizzatosi in un progetto vero, sarà disponibile per Personal Computer a partire dal 30 novembre.

Fighting EX Layer presenta un set di personaggi divenuti famosi in Street Fighter EX, originariamente uscito nel 1996, ed include lottatori come D. Dark, Shirase, Shadow Geist e Skullomania. Il port per PC includerà le modalità Arcade e VS. offline recentemente arrivate su console, nonché i personaggi di Vulcano Russo e Pullum Purna, normalmente venduti come DLC aggiuntivi. Confermato inoltre il supporto alla risoluzione 4K.

Il costo del titolo si attesta sui 40 euro, come segnala Destructoid, ma per la prima settimana dal lancio avrete l'occasione di sfruttare uno sconto speciale e risparmiare 10 euro sul prezzo di listino. Vi lasciamo alla visione del nuovo trailer del gioco pubblicato da Arika che trovate in apertura di notizia.

Fighting EX Layer è disponibile per PlayStation 4 ed arriverà su PC il 30 novembre. Arika ha dichiarato di essere rimasta insoddisfatta delle vendite del titolo sulla console Sony, chissà che l'utenza PC non dia qualche soddisfazione in più alla compagnia.