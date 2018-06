Fighting EX Layer: il picchiaduro di Arika esce su PS4 il 28 giugno

Il successore spirituale di Street Fighter EX riceve finalmente una data di uscita: Fighting EX Layer sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 28 giugno nelle due edizioni Light e Standard. Pubblicate le mosse dei tredici personaggi che compongono il roster.

La galleria immagini riportata in calce mostra lo schema dei controlli di gioco e le mosse dei seguenti lottatori:

Kairi

Shirase

Garuda

Skullo Mania

Darun

Allen

D. Dark

Blair

Jack

Shadowgeist

Sanane

Hayate

Hokuto

La Light Version di Fighting EX Layer verrà proposta a 39,99 dollari e includerà 12 lottatori e 5 Gougi deck, mentre la Standard Version costerà 59,99 dollari includendo il personaggio Hokuto e due Gougi deck aggiuntivi. Come possiamo notare dai nomi che compongono il roster, alcuni combattenti come Skullo Mania sono presi da Street Fighter EX, la serie 3D del celere picchiaduro Capcom a cui si ispira il nuovo gioco di Arika.

L'appuntamento con Fighting EX Layer è dunque fissato per il 28 giugno in esclusiva su PlayStation 4.