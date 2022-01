FightNJokes: il picchiaduro umoristico italiano risorge su PC, PlayStation, Xbox e Switch!

La software house neozelandese Mental Drink ha deciso di riportare in auge su PC e console le scanzonate avventure degli eroi super-deformed di FightNJokes, un picchiaduro a scorrimento, e a vocazione sfacciatamente umoristica, lanciato nel 1997 su MS-DOS dal collettivo italiano dei Nasty Brothers.

In questa sua nuova versione attualizzata per PC e console Xbox, PlayStation e Switch, FightNJokes propone un roster composto da una dozzina abbondante di antieroi, ciascuno contraddistinto da un proprio set di attacchi e mosse finali (chiamate Dementiality...!!!) con cui prendere in giro l'avversario di turno.

L'offerta contenutistica confezionata dagli autori neozelandesi parte dall'esperienza del picchiaduro umoristico italiano per arricchirla di ulteriori bizzarrie e sorprese, come scenette finali per i percorsi narrativi di ciascun combattente e lo sblocco di ulteriori personaggi nascosti.

Quanto alla grafica, basta dare un'occhiata alle immagini e ai video in cima e in calce alla notizia per farsi un'idea delle atmosfere fortemente retrò che si respirano nelle arene digitali di FightNJokes, un titolo che non fa davvero nulla per nascondere le sue origini di cult underground con fondali, personaggi e interfaccia ispirati alle console o ai PC gaming d'inizio anni '80.

La versione Xbox della riedizione attualizzata di Fight 'N' Jokes è già disponibile da novembre su console Xbox, ma il titolo è destinato ad approdare nel 2022 anche su PC e MacOS (Steam), come pure su PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5.